Karaciğer dostu gıdalar

Karaciğer yağlanması hem ülkemizde hem de dünyada önemli sağlık problemleri arasında gösteriliyor. Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam ile birlikte giderek büyük bir soruna dönüşen karaciğer yağlanması, tedavi edilmediğinde daha başka sağlık problemlerine de zemin hazırlıyor. Karaciğer yağlanması genellikle alkole bağlı olan ve bağlı olmayan yağlanma olarak karakterize edilir. Sorun alkole bağlı değilse büyük ihtimalle obezite ile ilgilidir.



AŞIRI YAĞLI TÜKETMEYİN

Son araştırmalar, aşırı yağlı ve şekerli hazır yemek tüketiminin obezite ve karaciğer yağlanmasında artışa sebep olduğunu göstermektedir. Üstelik karaciğerin kendini yenileyebilmesi için doğru besinler alınması çok önemlidir. Türkiye'nin dörtte birinde görülen bu hastalığın ilerlemesi durumunda karaciğer iltihabı, siroz ve karaciğer kanseri gibi hastalıklara yol açtığını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, karaciğer dostu besinleri anlatıyor.



YULAF EZMESİNE ŞANS VERİN

ÇOK fazla tüketmesek de yulaf ezmesi lif bakımından oldukça zengin bir besindir ve sağlık için çok önemlidir. Özellikle güne sağlıklı ve güzel bir başlangıç yapmak için yulaf çok idealdir. Yüksek lif içeriğiyle kilo kaybına ve yönetimine destek olur. Karaciğer yağlanmasından uzak durmanın en iyi yolu karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak ve kilo almamaktır.



AVAKADO CEVİZ VE BADEM

KARACİĞERİN yağlanmasında etkin rol oynayan besinlerin başında yağlar geliyor. Çünkü yüksek miktarda doymuş yağ içeren besinler, kızartma ve kavurma gibi pişirme yöntemleri enflamasyona sebep olarak karaciğeri yorar ve yağlanmasına sebep olur. Bu noktada tercih etmeniz gereken pişirme yöntemi ızgara ve fırında pişirmedir. Aynı zamanda yüksek doymuş yağlar yerine badem, ceviz, fındık, avokado yağı tercih edebilirsiniz.



HER GÜN BİR FİNCAN YEŞİL ÇAY

ANTİOKSİDAN bakımından zengin olan yeşil çay, kateşin içerir. Kateşin bazı kanser türlerine ve yağlanmaya karşı karaciğeri savunur ve korur. Bu noktada soğuk olandan ziyade sıcak yeşil çay içmekte yarar vardır. Çeşitli çalışmalarda yeşil çayda bulunan kateşinlerden yüksek oranda alan grupların total, deri altı karın yağlarında ve trigliseridlerinde büyük düşüş görülmüştür.