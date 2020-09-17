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Baskan yamaç paraşütü ile uçtu

Baskan Anna Rothery yamaç paraşütü ile uçtu
Giriş Tarihi: 17.9.2020

TATİL için Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, yamaç paraşütüyle uçuş yaptı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistine çıkan Rothery, hazırlıkların ardından tandem (ikili) uçuş yaptı. Eşsiz Ölüdeniz manzarası eşliğinde yaklaşık yarım saatlik uçuşun ardından Karaca ile Rothery, Belcekız Plajı'na sorunsuz iniş gerçekleştirdi.

MURAT YALÇIN

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