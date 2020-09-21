Rümeysa’ya ‘Çelik’ destek

Prodüktörlüğünü Ayla Çelik'in yaptığı Dünya telaşı isimli şarkıyla çıkış yapan İzmirli şarkıcı Rümeysa, "Bestecilik sürecimde beni geliştiren kişi Ayla Çelik oldu. Artık kendi kanatlarımla uçuyorum. Yalnız şarkıcı olarak değil, bestelerimle de varım" diye konuştu. Tireli müzik öğretmeni Rumeysa, dört yıl önce katıldığı yarışmada dikkatleri üstüne çekmişti. Rümeysa, söz ve müziği kendisine ait 'Dünya Telaşı' adlı şarkısıyla dört yıl aradan sonra çıkışa geçti. Ayla Çelik'in müzik prodüktörlüğünü üstlendiği, sözü ve müziği Rümeysa'ya ait olan şarkının aranjesini ise Serkan Ölçer üstlendi. Yaklaşık dört yıl önce ilk çalışması "Yansın İstanbul" ile müzik piyasalarına giriş yapan sempatik sanatçı, "Uzun yıllar stüdyo ve sahne çalışmaları bana çok şey kattı. Bestecilik konusunda Ayla Çelik'in büyük desteğini gördüm. Ondan çok şey öğrendim. Artık bu piyasada bestelerimle de varım" dedi.

NADİR UYSAL