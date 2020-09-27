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Anadolu ezgileri Metropolis’te yankılanacak

Anadolu ezgileri Metropolis’te yankılanacak
Giriş Tarihi: 27.9.2020

Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında konser programlarını sürdüren İzmir Devlet Opera ve Balesi, 29 Eylül Salı akşamı saat 21.00'de Anadolu'yu en güzel yansıtan ezgileri Torbalı Metropolis'te sahneye taşıyacak. Torbalı Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşecek ve İzmir Operası'nın orkestrası ile solistleri tarafından seslendirilecek programda Efem, Çökertme, Sarı Gelin, Telli Turna gibi Anadolu kültürünün klasikleri; Nevit Kodallı, Ahmed Adnan Saygun, Yusuf Tevfik Guliyev, Sayram Akdil, Cem İdiz, Yalçın Tura, Eray İnal, Turgay Erdener, Oğuzhan Balcı ve Cemal Reşit Rey'in beste ve düzenlemeleriyle yer alacak. Metropolis'in tarihi atmosferinde, Anadolu ezgileri operayla harmanlanacak.

MASKELERİYLE İZLEYECEKLER
Başkemancılığını Kemal Tören'in yaptığı İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı dünyaca ünlü şef İbrahim Yazıcı yönetecek. Programda Nurgün Baburhan, Aytül Büyüksaraç ve Eylem Demirhan Duru soprano; Oğuz Çimen tenor; Cüneyt Ünsal bariton ve Sabri Çapanoğlu bas olarak sahnede olacak. Konserde misafirlerin ateş ölçümü yapılacak. Maske, mesafe ve dezenfeksiyon kurallarına uyulacak. Etkinliğin biletleri www.biletinial. com, Elhamra Sahnesi, Bornova KSM gişelerinden ve etkinlik alanından temin edilebilecek.

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