Suskunluğunuz yangın yeri

İstanbul'da Gezi Parkı ile başlayıp, Kaz Dağları ile devam eden ve hükümet karşıtlığına dönüştürülen etkinliklerde boy gösterip, milyonlarca takipçisi bulunan hesaplarından 'Ağaçlar kesiliyor', 'Doğa katlediliyor' diye feveran eden sözde çevreci ünlüler, terör örgütü PKK'nın üstlendiği Hatay'daki orman yangınında yine üç maymunu oynadı. Kaz Dağları için koltuğunun altına aldığı kaz heykeliyle poz veren Cem Yılmaz, 'Yeter artık' diyen Tarkan ve protesto için cırcır böcekleriyle düet yapan Ata Demirer ve Şahan Gökbakar gibi isimlerin Hatay yangınında sessizliğe bürünmesi tepki çekti.

EZGİ MOLA'DAN İSYAN

Oyuncu Ezgi Mola, "Lanet olsun! Kendi başını yesin terör örgütün de! Bir bitmediniz ulan adiler, kötüler, pislikler! Yansın o yangında parmağı olanlar! #hatayyaniyor" dedi. Yangını başlatan terör örgütüne sert sözlerle yüklenen sanatçı Fettah Can, "PKK'lılara, bu şerefsizlere sempati duyanlar, destekleyenler hepinizin Allah belasını versin" diye paylaşım yaptı. Norm Ender ise, "Ülkemin hayvanları ve ağaçları yanarken bile kınamak için taraf gözleyenler, bu memleketin çocukları gibi değil, 1922'de kaçarken İzmir'i yakanların torunları gibi davranıyorsunuz. Yangınlar söner ama gözünüzü kör eden nefretin ateşi sönmez gibi geliyor!" dedi.

SESSİZLİĞE ELEŞTİRİ

Kaz Dağları için kazlı fotoğraf koyan Cem Yılmaz, cırcır böcekleriyle düet yapan Ata Demirer, son gönderisinde belgesel paylaşan Tarkan ve Şahan Gökbakar gibi sözde çevrecilerin, yaşanan son katliama tepkisiz kalmalarına bazı vatandaşlar tepki göstererek, "Konu hükümete saldırmak olunca, ağaç dalı için ortalığı ayağa kaldıran Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz, Tarkan ve diğer sözde sanatçılar, Hatay'ı PKK'lılar Ermenistan'a destek vermek için yakarken neden sesiniz çıkmıyor" diye eleştirdi.



SUSANLARA TEPKİ YAĞDI

KAZ Dağları için kazlı fotoğraf koyan Cem Yılmaz, cırcır böcekleriyle düet yapan Ata Demirer, son gönderisinde belgesel paylaşan Tarkan ve Şahan Gökbakar gibi sözde çevrecilerin, yaşanan son katliama tepkisiz kalmalarına bazı vatandaşlar tepki göstererek, "Konu hükümete saldırmak olunca, ağaç dalı için ortalığı ayağa kaldıran Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz, Tarkan ve diğer sözde sanatçılar, Hatay'ı PKK'lılar Ermenistan'a destek vermek için yakarken neden sesiniz çıkmıyor" diye eleştirdi.







Metin BURMALI