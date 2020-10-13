Büyümenin ilk şartı: Protein

Proteinler, beslenmemizin önemli bir parçası olup sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli üç büyük besin öğesinden birisidir. Canlı organizmaların temeli hücrelerden meydana gelmekte olup, hücrelerin temelini de proteinler oluşturmaktadır. Kaslarda, ciltte, iskelet sisteminde ve vücudun diğer birçok bölgesinde önemli ölçüde protein bulunmaktadır. Bu anlamda vücudumuzda sudan sonra en çok bulunan bileşen proteindir. Bebeğin, anne karnında tek bir hücreden bütün organları tamamlanmış bir varlık haline gelmesi annenin besinlerle aldığı proteinler ile mümkün olmaktadır.

HÜCRE YENİLENMESİNDE

Çocuklarda eskiyen, ölen hücrelerin onarılmasında ve yenilenmesinde, kesilen saçın, tırnakların uzamasında, hastalıklarda vücudun mikroplara karşı dayanıklı olmasında ve zeka gelişimde proteinler görev almaktadırlar. Vücut için ihtiyaç duyulan protein miktarı; yaş grubu, vücut büyüklüğü ve cinsiyet gibi parametrelere bağlıdır. Bebeklik, çocukluk ve hatta hamilelik gibi dönemlerde, temel yapıtaşlarının oluşturulması için protein ihtiyacı yüksek düzeydedir.

ZİHİNSEL GELİŞİM

Bilimsel verilere göre, 4-6 yaş arasındaki çocukların fiziki ve zihinsel gelişimlerini tamamlayabilmeleri için günde 20-25 gram protein tüketmeleri gerekmektedir. 7-9 yaş arasındaki çocuklar da bu değer 26-38 gram olup, 10-13 yaşındaki çocuklar için 39-60 gram arasındadır. Çocukların büyüme ve gelişimi sırasında vücutta meydana gelen birçok mekanizmada proteinlere önemli görevler düşmektedir. Vücut yeterli protein alamadığında vücut hücreleri yenilenemediği için büyüme yetersiz kalmaktadır. Çocukların protein ihtiyacı, bitkisel ve kaliteli protein kaynakları olan hayvansal ürünlerden dengeli ve yeterli ölçüde karşılanmalıdır.

ÇEŞİTLENDİRME ŞART

Hayvansal kaynaklı proteinleri; yumurta, et, tavuk, balık, deniz ürünleri, süt, yoğurt, bitkisel kaynaklı proteinleri ise kuru fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagiller ve tahıl ürünleri oluşturmaktadır. Bir yaşına kadar bebeğin protein kaynağı süttür. Ancak iki yaşından sonra yalnız sütten aldığı protein büyüme hızını karşılamaz. Bu yaşta, çocuğa sütle birlikte proteince zengin besinlerden yumurta, peynir, et verilmelidir.



EKSİKLİĞİ CİDDİ HASTALIK SEBEBİ



PROTEIN yetersizliğinin ilk belirtisi büyümenin yavaşlaması ve de zamanla durmasıdır. Çocuk uzun süre yeteri kadar protein almadığı zaman 'Kuvaşiorkor' hastalığı ortaya çıkmaktadır. Kuvaşiorkorun başlıca belirtisi vücutta su toplanması, karaciğer yağlanması, dalak büyümesi cilt yaralanması ve saç renginde değişikliktir. Çocuklar, protein ile birlikte kaloriden de yetersiz beslendiğinde "marasmus' hastalığı görülür. Marasmus ise aşırı ağırlık kaybı ile belirlenmektedir. Protein yetersizliği ile çocuğun sadece fiziksel büyümesi yavaşlamaz, aynı zamanda zihinsel gelişiminde de gerilemeler görülür. Çünkü protein beynin temel besin maddesidir. Beyin gelişiminin %90'ı 3 yaşına kadar tamamlandığı için protein yetersizliği zeka gelişimini olumsuz etkilemektedir.