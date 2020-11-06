Tam gaz aşk

Şarkıcı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural da aşk orucunu bozdu. Bir dönem adını oyuncu Öykü Çelik ile duyuran iş adamı ve Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Serdal Adalı'nın küçük oğlu Serhan Adalı, önceki akşam Etiler'de Melisa Ural ile kendisine ait olan lüks cipin içinde görüntülendi.

FAZLA SAKLANAMADILAR

Etiler'de bir mekandan çıkan ikili, flaşların patlamasıyla şok yaşadı. Serhan Adalı, görüntü alınmaması için gaza bastı. Arka koltukta oturan Melisa şaşkınlığını gizleyemezken, araçta bulunan kız arkadaşı da başını öne eğerek kendini gizledi. İkilinin bu yakınlaşmasından sonra gözler ise anne Sibel Can'a çevrildi. Bir diğer konu ise Serhan Adalı, geçtiğimiz aylarda Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile Yeniköy'de bir mekanda yüksek gelen hesap yüzünden işletmeciyle kavga ederek karakolluk olmuştu. Sibel Can'ın bu ilişkiye yapacağı yorum merak konusu oldu.