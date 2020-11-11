  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Yeni günün gündemi

Yeni günün gündemi

Yeni günün gündemi
Giriş Tarihi: 11.11.2020

ERKAN Tan ile, yeni günün gündemine yansıyan haberler Türkiye'nin dört bir yanından canlı bağlantılar ile ekranda. Hafta içi her gün 07.00 - 10.00 saatleri arasında Sabah Ajansı ile gündemin nabzını tutan Erkan Tan, günden kalanları da 20 yıllık sabah kuşağı tecrübesini barındıran üslubu ile ekrana yansıtıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni günün gündemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA