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Kilo verince özgüvenim yerine geldi

Kilo verince özgüvenim yerine geldi
Giriş Tarihi: 7.12.2020

GENÇ oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde Pelin Öztekin ve Hazal Kaya'nın 'Kilolu oyunculara başrol ve fettan karakterler verilmiyor' açıklamaları hakkında konuştu. 2 ayda 21 kilo veren Feyza Civelek, "Oyuncu dediğin kilolu da olabilir ama bizim ülkemizde görsellik önemli. Ben 2 ayda 21 kilo verdim. Kilo verince kendime döndüğümü hissettim ve özgüvenim yerine geldi" dedi.

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