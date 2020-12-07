Kilo verince özgüvenim yerine geldi

GENÇ oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde Pelin Öztekin ve Hazal Kaya'nın 'Kilolu oyunculara başrol ve fettan karakterler verilmiyor' açıklamaları hakkında konuştu. 2 ayda 21 kilo veren Feyza Civelek, "Oyuncu dediğin kilolu da olabilir ama bizim ülkemizde görsellik önemli. Ben 2 ayda 21 kilo verdim. Kilo verince kendime döndüğümü hissettim ve özgüvenim yerine geldi" dedi.
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