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Haberler Sarmaşık Mahur’u öldürmek isteyen kim?

Mahur’u öldürmek isteyen kim?

Mahur’u öldürmek isteyen kim?

1.2.2021

Maraşlı'nın 4. bölümü bu akşam saat 20:00'de atv ekranlarında olacak. Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır.

SÜRPRİZ BİR TEKLİF SUNUYOR
Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır. Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur.

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