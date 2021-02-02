  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Artık Bala Hatun gibi düşünüyorum

Artık Bala Hatun gibi düşünüyorum

Artık Bala Hatun gibi düşünüyorum

2.2.2021

ATV'NİN Çarşamba akşamları fırtınalar estiren dizisi 'Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran genç oyuncu Özge Törer, dizi ve karakteri hakkında açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki oyuncu, Bala Hatun rolü için seçilmesini "Hayatımın en mutlu anlarından biriydi" sözleriyle anlattı. Törer, "Bu kadar önemli bir ismi izleyiciye en doğru şekilde yansıtmak ilk günden bu yana en hassas olduğum konu. Artık her olay ve durum karşısında 'Bala nasıl düşünürdü?' 'Bala nasıl yapardı? Ne tepki verirdi?' diye düşünüyorum" dedi.

OKUL GİBİ SET
KURULUŞ Osman setinin kendisi için bir okul olduğunu söyleyen Törer, "Üniversite eğitimim de oyunculuk üzerine. Şanslıyım ki Kuruluş Osman seti de benim için okul gibi, çok şey öğreniyorum" derken, yıldız oyuncu Burak Özçivit'le birlikte çalışmayı ise "Burak Bey'in tecrübesi ve başarıları yadsınamayacak derecede. İlk projemde böyle bir oyuncuyla çalışmak benim için büyük bir şans" sözleriyle tanımladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Artık Bala Hatun gibi düşünüyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.