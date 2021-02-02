Artık Bala Hatun gibi düşünüyorum

ATV'NİN Çarşamba akşamları fırtınalar estiren dizisi 'Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran genç oyuncu Özge Törer, dizi ve karakteri hakkında açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki oyuncu, Bala Hatun rolü için seçilmesini "Hayatımın en mutlu anlarından biriydi" sözleriyle anlattı. Törer, "Bu kadar önemli bir ismi izleyiciye en doğru şekilde yansıtmak ilk günden bu yana en hassas olduğum konu. Artık her olay ve durum karşısında 'Bala nasıl düşünürdü?' 'Bala nasıl yapardı? Ne tepki verirdi?' diye düşünüyorum" dedi.



OKUL GİBİ SET

KURULUŞ Osman setinin kendisi için bir okul olduğunu söyleyen Törer, "Üniversite eğitimim de oyunculuk üzerine. Şanslıyım ki Kuruluş Osman seti de benim için okul gibi, çok şey öğreniyorum" derken, yıldız oyuncu Burak Özçivit'le birlikte çalışmayı ise "Burak Bey'in tecrübesi ve başarıları yadsınamayacak derecede. İlk projemde böyle bir oyuncuyla çalışmak benim için büyük bir şans" sözleriyle tanımladı.