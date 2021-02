Sağlıklı ve fit olmanın sırrı yesil sebzelerde

Mikro yeşiller

KÜÇÜK saksılarda da yetiştirilebilen taze nane, fesleyen ve maydanoz, mikro sebzelerin en sık tüketilenleri arasında yer alıyor. Küçük boyutlarına rağmen, renk, lezzet ve besinlerle doludurlar. C, E ve K vitaminleri açısından oldukça zengindirler. Mikro sebzeleri yıl boyunca kendi evinizin rahat ortamında yetiştirebilirsiniz. Bu da onları kolayca erişilebilir besinler haline getirir.



Turp yaprakları

TURP yaprakları, pancar benzeri bir kök sebze olan turp bitkisinin yapraklarıdır. Bu yapraklar kalsiyum, manganez, folat ile A, C ve K vitaminleri de dahil edildiğinde turpun kendisinden daha fazla besin maddesi içerir. Güçlü ve acı bir tada sahiptirler. Çiğ değil de çoğu zaman pişirilip yenirler. Turp yapraklarının, kalp hastalığı, kanser ve iltihaplanma gibi sağlık risklerini azalttığı gösterilmiştir. Turp yaprakları ayrıca glukonasturtiin, glikotropaeolin, kuersetin, mirisetin ve beta-karoten gibi çeşitli antioksidanlar içerir. Bunlar vücudumuzdaki stresi azaltmada da rol oynar.



Roka

HAFİF acı bir tada sahip olan roka, diğer yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi, A vitamini yanlısı karotenoidler ve B9 ile K vitamini zenginidir. Aynı zamanda vücudumuzda nitrik okside dönüşen bir bileşik olan nitratın en iyi besinsel kaynaklarından biridir. Nitratların yararları tartışılsa da, bazı çalışmalar kan damarlarını genişleterek kan akışını artırmaya ve kan basıncını azaltmaya yardımcı olabileceklerini bulmuşlardır.



Hindiba



HİNDİBA, Cichorium bitki ailesine aittir. Büyümesi zor olduğu için, diğer yeşil yapraklı sebzelerden daha az bilinir. Kıvırcık, gevrek dokulu ve fındığımsı ve hafif acı bir tada sahiptir. Çiğ olarak yenebilir veya pişirilebilir. Sadece yarım bardak (21 gram) çiğ hindiba yaprağı günlük K vitamini ihtiyacının yüzde 61'ini karşılar. Yapılan çalışmalarda iltihabı azalttığı ve kanser hücrelerinin büyümesini engellediği gösterilen bir antioksidan olan kaempferol için harika bir kaynaktır.



Pancar yaprakları



PANCAR yemeklerde yaygın olarak kullanılırken, yaprakları genellikle göz ardı edilir. Potasyum, kalsiyum, riboflavin, lif ve A ve K vitaminleri bakımından yenilebilir ve zengin olduklarını göz önüne alırsak, bu talihsiz bir durumdur. Sadece bir bardak (122 gram) pişmiş pancar yaprağı, günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 187'sini, potasyum ihtiyacının yüzde 32'sini ve lif ihtiyacının yüzde 14'ünü karşılar. Ayrıca, sarı nokta hastalığı ve katarakt gibi göz bozuklukları riskini azaltabilecek antioksidanlar olan beta-karoten ve lutein içerir. Pancar yaprakları, salatalara ve çorbalara eklenebilir, sote edilebilir, garnitür olarak yenilebilir.



Pazı

PAZI, kırmızı, beyaz, sarı veya yeşil renkte kalın bir sapa ve koyu yeşil yapraklara sahiptir. Akdeniz mutfağında sıklıkla kullanılır. Pancar ve ıspanakla aynı bitki ailesine aittir. Potasyum, manganez ile A, C ve K vitaminleri bakımından zengindir. Pazı, içinde kan şekeri seviyesini düşürmek için faydalı olabilecek bir bileşik olan ve 'şırınga asidi' diye de anılan eşsiz bir flavonoidi de bulundurur.



Marul

BİR bardak (40 gram) marul, günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 70'ini ve K vitamini ihtiyacının da yüzde 51'ini karşılar. Yapılan araştırmalar, marulun kandaki yararlı maddelerin seviyelerini yükselterek kalp hastalığı riskini azalttığını göstermektedir.



Lahana

YEŞİL, beyaz ve mor renklerde olan lahana, acı tadını içeriğindeki glukozinolat adı verilen bir maddeden alır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, bu bitki bileşiklerini içeren yiyeceklerin, özellikle akciğer ve yemek borusu kanserinden koruyucu özelliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Lahana turşusu da, sindirimi iyileştirmek ve bağışıklık sistemini desteklemek gibi çok sayıda sağlık yararı sağlar. Kilo kaybına bile yardımcı olabilir