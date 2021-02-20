Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları videolar ile iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren sanatçılara teşekkür etti. Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyamız, geleceğimiz ve çocuklarımız için bu mücadelede hep birlikteyiz" ifadelerini kullandı. "Biz değişirsek, iklim değişmeyecek" etiketini kullanan Kurum, Sibel Can, Pınar Altuğ, Çağla Şikel, Seray Sever, Nur Tuğba Namlı, Açelya Akkoyun, Özlem Yıldız, Hakan Ural, Alişan, Behzat Gerçeker, Prof. Dr. Arif Verimli, Prof. Dr. Ateş Kara ve Sinan Engin gibi tanınmış isimlerin sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolara da yer verdi.