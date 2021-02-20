Kuralsız Ahmet’e 5 yıl hapis istemi

Oyuncu Ahmet Kural ile şarkı-cı Sıla'nın fırtınalı aşkı şiddet-le son bulmuştu. Sıla Gençoğlu, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgi-lisi olan Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını iddia ederek şikayette bulunmuştu.

YENİDEN YARGILAMA BAŞLADI

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkeme-si Ahmet Kural'ı, 'Tehdit' suçundan 7 ay 15 gün hapis, 'Basit yaralama' suçundan 5 ay hapis, 'Hakaret' suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurunca kabul görüldü ve İstinaf Mah-kemesi kararı bozdu. Yeniden görülen davada mütaalasını açıklayan savcı, sanık Ahmet Kural'ın, "hakaret, tehdit ve basit yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.