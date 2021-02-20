  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Kuralsız Ahmet’e 5 yıl hapis istemi

Kuralsız Ahmet’e 5 yıl hapis istemi

Şarkıcı ’nu darbettiği gerekçesiyle 3 suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu hakkındaki karar, ’nce bozuldu. Savcı, yeniden yargılanan Kural’ın 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kuralsız Ahmet’e 5 yıl hapis istemi

20.2.2021

Oyuncu Ahmet Kural ile şarkı-cı Sıla'nın fırtınalı aşkı şiddet-le son bulmuştu. Sıla Gençoğlu, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgi-lisi olan Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını iddia ederek şikayette bulunmuştu.

YENİDEN YARGILAMA BAŞLADI

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkeme-si Ahmet Kural'ı, 'Tehdit' suçundan 7 ay 15 gün hapis, 'Basit yaralama' suçundan 5 ay hapis, 'Hakaret' suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurunca kabul görüldü ve İstinaf Mah-kemesi kararı bozdu. Yeniden görülen davada mütaalasını açıklayan savcı, sanık Ahmet Kural'ın, "hakaret, tehdit ve basit yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuralsız Ahmet’e 5 yıl hapis istemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.