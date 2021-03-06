Yüreğimiz dağlandı

Televizyon, müzik, moda ve oyunculuk sektöründen pek çok kişi, Instagram ve Twitter hesaplarından şehitlerimizin ardından duygularını dile getirdi.

Haberin duyulduğu ilk anlarda 9 askerimizin şehit olduğu bilgisini alan ünlüler, yayınladıkları paylaşımlarda şehit olan asker sayısını 9 olarak bildirmiş, ancak sonradan gelen üzücü haberle yaralı 2 askerimizin daha hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın oyuncu Anıl Tetik'in komutanı olduğu anlaşıldı.





'BAŞIMIZ SAĞOLSUN'

CÜNEYT ARKIN:

Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan askerlerimize ise acil şifalar dileriz.

ANIL TETİK: Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin.

SİBEL CAN: Tarifsiz bir acı içindeyim. Bitlis Tatvan'da gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.

HAKAN ALTUN: Acımız çok derin... Büyük Türk ordusunun şehit evlatlarına Allah'tan rahmet, yaralı evlatlarına acil şifalara diliyorum.

MUAZZEZ ERSOY: Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa dilerim.

MURAT BOZ: Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.

ÇOK BÜYÜK BİR ACI...

EBRU GÜNDEŞ: Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalara diliyorum.

SEDA BAKAN: Bitlis'te düşen askeri helikopterde hayatını kaybeden tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok acı... Allah ailelerine yardım etsin ve sabır versin.

MAZHAR ALANSON: Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz.

EROL EVGİN: Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Ünlü isimler Acun Ilıcalı, Burcu Kara, Hadise, Özgün, Derya Uluğ, Engin Altan Düzyatan, Ajda Pekkan, Bengü, Deniz Seki, Candan Erçetin, Esra Erol, Seda Sayan, Bergüzar Korel, Erdal Özyağcılar, Doğa Rutkay Kamal, Ali Sunal, Kenan Doğulu da şehitlerimizin ardından başsağlığı mesajlarını iletenler arasında.





Ercan AKGÜN