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Haberler Sarmaşık Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi hamile!

'nın müstakbel kayınvalidesi hamile!

ve sevgilisi evlenirse, doğacak kız bebek Ilıcalı’nın baldızı olacak.

Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi hamile!

19.3.2021

ÜNLÜ medya patronu Acun Ilıcalı'nın (51) kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesinin hamile olduğu ortaya çıktı. Doğum için gün sayan İlknur Altunkaya'nın hamile haliyle çekilmiş karesi sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşılan fotoğraftaki pembe balonlar, bebeğin cinsiyetinin kız olacağını ortaya koydu. Öte yandan ailesi hakkında konuşmayan Ayça Çağla Altunkaya'nın, bu haberler üzerine bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

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