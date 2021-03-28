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Haberler Sarmaşık Ece Erken’den alacağı tazminatla hayır işleyecek

’den alacağı tazminatla hayır işleyecek

Ece Erken’den alacağı tazminatla hayır işleyecek

28.3.2021

ŞAFAK Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı dönemde, sevgilisinin evinin önüne gelerek arabaların aynasını kıran Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönemki eşi Benan Kocadereli'yle mahkemelik olmuştu.

Aracının sağ ve sol aynasını kıran kişinin Ece Erken olduğunu belirterek ünlü sunucuya 10 bin TL maddi, 100 bin TL de manevi tazminat davası açan Kocadereli, dava sonuçlandığında kazandığı parayı hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.

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