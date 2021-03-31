Yeni klip heyecanı yaşıyor

Sahnelerin başarılı isimlerinden Nihat Doğan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Daha önce Gülşen'in seslendirdiği 'Ne Kara Kaşına Ne Kara Gözüne' adlı şarkısını yeni bir versiyonda güncelleyerek seslendiren Nihat Doğan, aynı zamanda bu şarkısını kliplendirdi. Doğan, "Şu ana kadar aldığımız tepkiler ve yorumlar çok güzel" dedi.

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