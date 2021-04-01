EDHO ödüle doymuyor

ATV'NİN iddialı dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Gossipmag Business dergisinin düzenlediği törende Yılın En İyi Dizisi ödülüne layık görüldü.

Çırağın Sarayı'nda düzenlenen organizasyonda oyuncu Oktay Kaynarca çifte gurur yaşadı. Aynı zamanda "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi olan Kaynarca, ödülü dizinin yönetmeni ve rol arkadaşı Ozan Akbaba ile birlikte aldı.

SETLER ONA İYİ GELİYOR

BAŞARILI oyuncu Ali Sürmeli, bir derginin düzenlediği gecede Onur Ödülü'ne layık görüldü. Sürmeli konuşmasında "Böyle ödüller beni hep heyecanlandırmıştır. Çok heyecanlıyım" dedi. Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren ve tedavisi biter bitmez rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setlerine dönen oyuncu, "Sağlığım iyi, doktorlar da öyle söylüyor. İyiyim çok şükür" ifadelerini kullandı.