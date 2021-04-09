İÇİNDE kakao barındıran çikolata çok zengin bir antioksidan kaynağıdır. Stres vücudu okside ettiği için, kendinizi stresli hissettiğinizde çikolata tüketebilirsiniz. Bu antioksidanlar aynı zamanda yaşlanmayı geciktirir, kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanma riskini azaltır. Kakaodaki polifenol flavanoid maddesi hücre yenilenmesini sağlar, hipertansiyonu düşürür ve beyin kanaması riskini azaltır. Düzenli bitter çikolata tüketmek, kan basıncını da düzenler
Stresli anlarınızda dostunuz bitter çikolata haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.