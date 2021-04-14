Latin esintili mucize

SÖZÜ müziği kendine ait şarkılarla kısa sürede Türk Pop Müziği'nin yükselen yıldızı olan Ragıb Narin, altıncı teklisi "Mucize"yi dinleyici ile buluşturdu. "Mucize'nin doğum yerinin Barcelona olduğunu söyleyen Narin, "Sürekli etrafta duydugum Latin müziğinin enerjisi ile bu beste ortaya çıktı" dedi. "Mucize"nin klibi de çok beğenildi.

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