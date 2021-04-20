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Takipten çıkardı

Kötü günler yaşayan ’ye bir darbe de sevgilisi ’dan geldi. Ailesinin ‘Evlenmek için acele etme’ demesinden sonra Yıldırım’ın Hadise’yi takipten çıkarttığı öğrenildi

Takipten çıkardı

20.4.2021

Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a açtığı boşanma davası sonrası magazin kulislerindeki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın kendisini aldattığını iddia etmesinden sonra yasak aşk yaşadığı kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu öne sürülmüştü. Bu iddia magazin gündemine damga vururken, Hadise iddiaları jet hızıyla yalanlamış ve dava açacağını belirmişti. Hadise'nin oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan da şarkıcıya destek gelmişti. Fakat Kaan Yıldırım'ın destek paylaşımının ardından şoke eden bir gelişme yaşandı. Yaşananların ardından Kaan Yıldırım- Hadise ilişkisinin sona erdiği iddia edildi. Yıldırım'ın ailesinin, "Evlilik için acele etme" sözünün üzerine Yıldırım'ın sevgilisi Hadise'yi takipten çıkardığı konuşuluyor.
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