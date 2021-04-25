Arjantinliler Türk dizilerinin tiryakisi oldu

BUGÜNLERDE Latin Amerika'da adeta Türk dizileri fırtınası esiyor. Honduras ve Ekvador'un ardından, Arjantin'de de aynı anda altı tane Türk dizisi ekranlara geliyor. Latin Amerika merkezli araştırma şirketi Kantar'ın verilerine göre cuma gününün en çok izlenen beş programından üçü Türk dizisi. atv'nin iddialı dizilerinden "Bir Zamanlar Çukurova" ülkede her bölümüyle yeni bir reyting rekoruna imza atıyor. Bu akşam atv'de final bölümü ile ekrana gelecek olan Hercai için yapılan anlaşma ise, şimdiden Arjantin halkını heyecanlandırmış görünüyor. Sektör temsilcileri, başarısı her geçen gün artan Türk dizilerinin Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtiyor.

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