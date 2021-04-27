Mide dostu beslenme

Midede yanma, gaz, ağrı ve şişkinlik en sık karşılaştığımız sorunlar. Özellikle Ramazan ayında tüm gün boş kalan midemize aşırı yüklendiğimiz günlerde bu organımız hemen uyarı vermeye başlayacaktır. Mide sorunlarını hafifletecek çözümler yine mutfakta karşınıza çıkacaktır. İşte mide dostu bitki ve besinler...

REZENE ÇAYI

Rezenenin mideye olan faydası epey çoktur. Gazı alırken ağrıyı da dindirir. Şişkinlik varsa yok eder. Rezene tohumları ile bitki çayı hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz salata içinde de tüketebilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı özellikle mide yanması ve hazımsızlık sorunlarına karşı etkilidir. Mide zarını rahatlatarak iltihaplanmayı önler. Ayrıca sindirim sistemini çevresindeki kasların gevşemesine yardımcı olur.

NANE

MİDE yanmasına iyi gelen en hızlı çözümlerden biri nane çiğnemek veya çayını demlemektir. Genel olarak gaz, şişkinlik, kramp gibi sindirim problemlerine de iyi gelen naneyi taze olarak, bitki çayı formunda ya da kapsül olarak tüketebilirsiniz.

SALATALIK

SALATALIK vitamin ve mineral içeriğinin yanı sıra lifli bir gıda olması sebebiyle mide ve bağırsaklar açısından da olumlu etkilere sahiptir. Birçok meyvenin ve sebzenin gerçekleştirdiği gibi vücuda antioksidan etkiler sağlar.

ZENCEFİL ÇAYI

MİDE hazımsızlığını gidermek için sıkça tercih edilmektedir. Midenizde oluşan sancılardan dolayı yaşadığınız ağrıları zencefil çayı ile kısa bir zaman içinde yok edebilirsiniz.



YEŞİL ÇAY

Mideyi rahatlatan bitkiler arasında yeşil çay da yer alıyor. Yeşil çay size her dönemde yardım etmek için mutfağınızda bulunmalı. Kalp dostu ve sindirim dostu olan yeşil çay, bağırsaklarınızı rahatlatarak midede oluşan gazı yok edecektir. Mide gazı yaşadığınız günlerde muhakkak tüketmelisiniz.

YOĞURT

YOĞURT, mide asitlerinin yapısını koruma görevine sahiptir. Kusamama halinde mideyi rahatlatacaktır. Midenizin ağrıyacağını düşündüğünüz anda 1 kase yoğurt tüketerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Mide yanmasıyla beraber bulantı hissi oluşuyorsa özellikle ev yapımı yoğurt üzerine bir tutam zencefil ekleyebilirsiniz.

ARMUT

Vücudunuzun ihtiyacı olan C vitaminini armut ile alarak mide enfeksiyonlarını ve rahatsızlıklarını önleyebilirsiniz. Armut içeriğinde hidroksisinnamik asit bulunuyor. Bu asit ise mide ve akciğer kanserine karşı bir duvar örerek sizi kanserden korumaktadır.

IHLAMUR

SADECE kış hastalıklarında değil, mide ağrısı yaşadığınız günlerde de sizlere şifa olacaktır

KARANFİL ÇAYI

1 su bardağı suda 2 tomurcuk karanfili kaynatıp 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ve biraz da bal ekleyin. Karanfil çayı midenizin rahatlamasını sağlayacaktır.

KEFİR

BAĞIRSAK yapısını düzenleyen bir süt ürünü olan kefir helikobacter plori ile de savaşmaktadır. Günde 1 bardak tüketilmesi uygun görülen kefiri hazır olarak alabileceğiniz gibi kendiniz doğal olarak da yapabilirsiniz. Kefirin sindirimi kolaylaştırırken bir yandan da sindirim sisteminde bir nevi koruma kalkanı da oluşturduğu söylenmektedir.