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Haberler Sarmaşık Kapanma öncesi hızlı alışveriş

Kapanma öncesi hızlı alışveriş

Kapanma öncesi hızlı alışveriş

29.4.2021

Ekranların güzel oyuncularından Zeynep Beşerler, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu yaklaşık 10 dakika kaldığı AVM'de hızla alışverişini tamamladı. Aracına binmeden ayak üstü muhabirlerle sohbet eden güzel oyuncu, "Bildiğiniz gibi tam kapanmaya geçiyoruz. Umarım bu kapanma normalleşme sürecini hızlandırır ve bir an evvel o özlediğimiz eski günlere döneriz" açıklamasında bulundu.
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