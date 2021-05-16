Seren Serengil her geçen gün eriyor

SON dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, kendi markası olan mayoların tanıtımını yaptı. Mayolu fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan ünlü isme bir takipçisi "Niye tümden çektirmiyorsun Seren? Komik olmuş böyle. Bir de kalça protezi yaptırdı diyorlar doğru mu? Çok zayıfladığın için diye duydum" dedi. Bu yorumu yanıtsız bırakmayan Serengil ise, "Şu an narkoz alabilsem ilk önce geri dönüşüm yaptıracağım" cevabını verdi. 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Dumping sendromuna yakalandığını duyurmuştu.

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