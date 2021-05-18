  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Fuat hayranları Instagram başına

Fuat hayranları Instagram başına

Fuat hayranları Instagram başına

18.5.2021

Institut français Türkiye "Le Direct de l'Institut français" adındaki dijital programıyla izleyicilerini sanat, spor ve kültürle buluşturmaya devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu MFÖ'nün üyesi Fuat Güner olacak. Instagram üzerinden ayda bir kez gerçekleşen "Le Direct de l'Institut français" programına birbirinden özel ünlü isimler konuk oluyor. Katılımcılar evlerinden çıkmadan, samimi bir ortamda müzik, kültür, spor ve sanat sohbetlerinin tadını çıkarırken, mini performanslar izleyebiliyor. 20 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'daki canlı yayının konuğu olacak müzisyeni izlemek için @institutfrancaisdeturquie sayfasına üye olmak gerekiyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fuat hayranları Instagram başına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.