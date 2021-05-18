Fuat hayranları Instagram başına

Institut français Türkiye "Le Direct de l'Institut français" adındaki dijital programıyla izleyicilerini sanat, spor ve kültürle buluşturmaya devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu MFÖ'nün üyesi Fuat Güner olacak. Instagram üzerinden ayda bir kez gerçekleşen "Le Direct de l'Institut français" programına birbirinden özel ünlü isimler konuk oluyor. Katılımcılar evlerinden çıkmadan, samimi bir ortamda müzik, kültür, spor ve sanat sohbetlerinin tadını çıkarırken, mini performanslar izleyebiliyor. 20 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'daki canlı yayının konuğu olacak müzisyeni izlemek için @institutfrancaisdeturquie sayfasına üye olmak gerekiyor.

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