Birbirlerine ateş püskürdüler

Yıllardır gerginlik yaşayan Seren Serengil ve Serkan Kaya arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz aylarda katıldıkları bir düğünde tartışma yaşayan Seren Serengil ve Serkan Kaya, daha sonra sosyal medya hesaplarından birbirine ateş püskürdü. Serkan Kaya'nın kolunu sıkıp kendisini tehdit ettiğini söyleyen Serengil, şikayetçi olacağını söylerken Kaya da, "Haddini, edebini bil" diyerek tepki gösterdi. Seren Serengil'in şiddet açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri Seren Serengil'e destek mesajları attı.

'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

Seren Serengil, 2-3 yıl önce "Her şeyi İbrahim Tatlıses'e benziyor" diye eleştirdiği Serkan Kaya ile 7 ay önce bir düğünde karşılaştı. Aynı masaya oturan ve aralarında gerginlik çıkan ikili, aynı gece Arto'nun da Kaya'yı eleştirmesiyle iyice gerildi. Kaya'nın kolunu sıkıp kendisini tehdit ettiğini söyleyen Serengil, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şikayetçi olacağını belirtti.

'SEN HADDİNİ ÇOK AŞTIN'

INSTAGRAM hesabından bir video paylaşan Serkan Kaya ise, Seren Serengil ile yaşadığı tartışmayı şöyle anlattı: "Bir arkadaş var. Bana kafayı takmış. Ben ne iş yaptığını dahi bilmiyorum. Beni ustalarımla kıyaslıyor. Haddini çok aştın S.S.. Senin baban çok kıymetliydi ama öyle bir babadan böyle bir evlat. Ailene karşı belki iyisindir ama sanat camiasına çok gaddarsın. Babandan ötürü gazetelerde ve televizyonlarda yer almışsın ama senin hiçbir fonksiyonun yok. 1-2 tane film çekmişsin ama oyunculuğun berbat."