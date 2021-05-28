Su kirliliğine dikkat çekmek için klip hazırladılar

İZMİR'DE Çiğli Fen Lisesi ile Şehit Hakan Gülşen İmam Hatip Lisesi'nden öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle su kirliliğine dikkat çekmek için hazırladıkları rap şarkısını İngilizce seslendirip klip çekti.

"Kirliliğin Değil Çözümün Parçası Ol" başlıklı eTwinning projesi kapsamında İngilizce öğretmenleri Yasemen Caymaz, Leyla Durgun Öner ve Gürcistan'dan Taia Mamardashvilli, farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı. 10 öğrencinin sözlerini yazdığı "Every Litter Bits Hurts" isimli şarkı Çiğli Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Bengisu Henden tarafından bestelenip İngilizce rap olarak seslendirildi.

Çevreyi korumaya dair farkındalık oluşturacak ifade ve görsellerin yer aldığı klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Çiğli Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Yasemen Caymaz, projeye dahil olan öğrencilerin üstün gayret göstererek kısa sürede şarkı sözlerini tamamladığını, yapımcı ve müzisyen Yunus Akpunar'ın desteğiyle şarkının oluştuğunu aktardı.