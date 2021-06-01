  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış

Motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış

Oyuncu , sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Allah’a şükür hiçbir yerimde bir şey yok. Güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi

Motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış

1.6.2021

ADANA'DA kontrolden çıkan otomobiliyle ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un seyir halinde, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı.

'OLACAĞI VARMIŞ'
KAZAYA ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Aksum'un otomobilinin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmesi ve tekerleğinin yerinden çıkarak savrulması yer alıyor. Kazadan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksum, "Arkadaşlar talihsiz bir kaza geçirdim. Olacağı varmış. Görüntüleri izlediğimde kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür hiçbir yerimde bir şey yok. Güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.