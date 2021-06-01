Motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış

ADANA'DA kontrolden çıkan otomobiliyle ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un seyir halinde, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı.

'OLACAĞI VARMIŞ'

KAZAYA ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Aksum'un otomobilinin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmesi ve tekerleğinin yerinden çıkarak savrulması yer alıyor. Kazadan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksum, "Arkadaşlar talihsiz bir kaza geçirdim. Olacağı varmış. Görüntüleri izlediğimde kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür hiçbir yerimde bir şey yok. Güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum" dedi.