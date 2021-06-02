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Haberler Sarmaşık ‘Bu sezonun konser rekorunu kıracağım’

‘Bu sezonun konser rekorunu kıracağım’

Oyuncu eşi ile el ele alışverişe çıkan şarkıcı Sni an Akçıl, “Pandemi kısıtlamalarının bitmesini bekliyorum. Bu arada kilo vererek fit olacağım. Yasaklar kalktığında hemen kendimi sahnelere atacağım ve en fazla konseri ben vereceğim” dedi

‘Bu sezonun konser rekorunu kıracağım’

2.6.2021

Geçen hafta Bodrum tatilinde görüntülenen ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl ile dizi oyuncusu eşi Burcu Kıratlı, pandemi kısıtlamalarının kalkacağı günü iple çekiyor. Akçıl çifti, "Bu dönemde evlerimizde kaldık. Sahneye çıkmadığımız için çok üzgünüz ama kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yoğun bir iş temposuna gireceğiz" dedi.

FİT VÜCUTLA DENİZE
Geçtiğimiz gün alışveriş için gittikleri İstinyepark'ta el ele görüntülenen çift, fotoğraflarını çeken muhabirlere, tatillerinin çok güzel geçtiğini, biraz çalışıp tekrar tatile çıkacaklarını dile getirdi. Pandemi döneminde spor yapamadığı için formunu kaybettiğini söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl, "En kısa sürede fazlalıklarımdan kurtularak fit bir vücutla denize gireceğim" diye konuştu.

SAHNELERİ ÖZLEDİM
Pandemi ve kapanma dönemlerinde sahneye çıkamadıkları için üzgün olduklarını ve konserleri çok özlediğini söyleyen Sinan Akçıl, "Pandemi kısıtlamaları kalktığı gibi konserlerime başlayacağım ve bu sezonun konser rekorunu kıracağım. Hayranlarımla buluşmayı çok özledim. En fazla konseri ben yapacağım" diyerek rakiplerine meydan okudu. Çift ardından giyim mağazalarında alışverişe devam etti.

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