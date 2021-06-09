Ayrılığa dayanamadı

Televizyon dizilerinin beğenilen oyuncusu Öykü Çelik, evlilik arefesinde olduğu iş insanı İsmail Berhan ile geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Yakın zamanda evlilik teklifi aldığı Berhan ile ayrılık kararanı sosyal medya hesabından duyuran Çelik, yaptığı paylaşımla herkesi şoke etmişti.

'ARTIK EVLENMELİSİNİZ'

Güzel oyuncu dün yeni bir paylaşım yaparak sevgilisiyle tekrar birleştiklerini duyurdu. İsmail Berhan ile birlikte çekildiği bir fotoğraf paylaşan Çelik, gönderisine kalp emojisi ekleyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı sonrası takipçilerinden "Sakın bir daha ayrılmayın. Artık evlenin" yorumları geldi. Şarkıcı Demet Akalın ise, "Sen mutlu ol. Küsmek, barışmak tuzu biberi" sözleriyle Çelik'in ilişkisine destek verdiğini gösterdi