Kilo takıntısı yokmuş

ŞARKICI Derya Uluğ, verdiği bir röportajda kilo takıntısı üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Son klibinden önce diyete girip kilo veren Uluğ, ergenlik döneminde yaşadığı anoreksiya rahatsızlığı hakkında, "Benim anoreksiya ile ilgili olan sürecim kiloyla ilgili olmadı hiç. Bağışıklığım zayıf olduğu bir süreçte yakalandım. Ucunu alamadığım 2 yıllık zorlu bir mücadeleydi ama kazandım. Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamamı sağladı o hastalık. Şimdi yiyebilmenin tadını çıkarıyorum" şeklinde konuştu.

SETLERE DÖNECEGİ GÜNÜ BEKLIYOR

LENFOMA kanserine yakalandığını açıklayan genç oyuncu Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. İkinci kemoterapisinin bittiğini söyleyen Aksoy, "6 kür alacağım toplamda, ağustosun sonlarına doğru bitmiş olacak. İnşallah da setlere geri döneceğim" ifadelerini kullandı. Hastalık sonrası hayata bakış açısının değiştiğini belirten Aksoy, "Eskiden daha takıntılıydım. Artık hayatı akışına bırakıyorum" dedi

'BAZLAMA SURAT' DAVASI TAZMİNAT KAZANDIRDI

OYUNCU Hande Hande Erçel, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafına 'Bazlama surat' yorumunu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etmişti. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Erçel'in avukatı, "Ceza mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiştir, Alp Kılınç'ın ifadelerinin hakaret teşkil ettiği sabittir" diyerek, davanın kabulünü, Kılınç'ın avukatı ise reddini istedi.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.