Rafet El Roman babasını kaybetti

Ünlü sanatçı Rafet El Roman'ın babası İsmail Yaşdut, Almanya Grosszimmern'de 90 yaşında hayatını kaybetti. Ciddi bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen babasının ölümüyle yıkılan sanatçının, cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Rafet El Roman, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Ciddi bir rahatsızlığı olmayan babasının sabah uykusunda hayatını kaybetmesi, Rafet El Roman'ı üzüntüye boğdu.

KEMAN VİRTÜÖZÜ SELÇUK TEKAY'A VEDA

KEMAN virtüözü 68 yaşındaki Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı. Birçok ünlü ismin katılım gösterdiği törende zor anlar yaşayan Tekay'ın oğlu ise gözyaşlarını tutamadı. Selçuk Tekay'ın kalp krizi geçirdiği haberini ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından duyurarak üzüntüsünü dile getirmiş ve aileye baş sağlığı dilemişti.

BEBEGİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Uzun yıllardır Burak Yamantürk'le birlikte olan Özge Özpirinçci, geçen hafta hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğrulamış, 13 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Özpirinçci ve Yamantürk çifti, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi. Çiftin bir kızı olacak. Şimdilik isim arayışında olmadıkları öğrenilen çift, Özpirinçci'nin rol aldığı dizinin çekimleri biter bitmez, eylül ayında nikah masasına oturacak.