Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile aşk pozu paylaştı. Yeni yaşında Kaleli'nin elini tuttuğu kareyi sosyal medya hesabına yükleyen ünlü şarkıcı, paylaşımının altına "40 sene bekledim. Şükranla... Doğum günüm kutlu olsun" notunu düştü. Sıla'nın romantik jesti takipçilerinden de beğeni aldı.

ÇAPKIN KARİUS ÖZÜR DİLEDİ

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, oyuncu sevgilisi Sophia Thomalla'yı aldattığı iddia edildi. Mikonos adası açıklarında tekne turunda kimliği bilinmeyen bir güzelle objektiflere takılan Karius yaptığı açıklamada, "Sophia ile uzun bir süredir ayrıyız. Darmadağın olduğu için üzgünüm. Bunun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

DİDEM'DEN KAÇAMAK CEVAP

OYUNCU Burak Deniz ile ilişkisini noktalayan Didem Soydan, "Kıskançlık krizi nedeniyle ayrıldılar" dedikodularına kaçamak cevap verdi. Soydan, gazetecilerin "İddialar doğru mu?" sorusuna, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Benden laf alamazsınız!" dedi.