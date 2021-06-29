Ölmez ile Çeşmioğlu dünya evine girdi

OYUNCU Taner Ölmez ile yine oyuncu olan nişanlısı Ece Çeşmişoğlu, dünyaevine girdi. Nikah öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift "Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" dedi. Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu'na geçtiğimiz yıl Ocak ayında Belçika'da evlenme teklif etmişti.

ECE ERKEN AVUKAT SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

ÜNLÜ sunucu Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bodrum'da evlendi. Ece Erken uzun süredir birliktelik yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendiğini sosyal medyadan paylaşım yaparak duyurdu. Erken yaptığı paylaşımda, "Herkese selam biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlerimize, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Erken'le aşk yaşamaya başlamasının ardından eşinden boşanmıştı.

■ TUBA AYHAN