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Haberler Sarmaşık ‘Beni sosyal medyada öldürmekten vazgeçin’

‘Beni sosyal medyada öldürmekten vazgeçin’

‘Beni sosyal medyada öldürmekten vazgeçin’

2.7.2021

DONDURMAM Gaymak ve Mandıra Filozofu filmleriyle tanınan Muğlalı oyuncu Gülnihal Demir, sosyal medyada yer alan 'hayatını kaybetti' paylaşımlarına tepki gösterdi. Demir, "Yaklaşık 3 yıl önce isim benzerliği olan bir ablamız öldü. O öldükten sonra beni devamlı öldürmeye başladılar. 10 günde bir öldüğümü paylaşıyorlar. Arkadaşlarım aramaya başladı, 'Yaşıyorsun değil mi? Gerçekten sensin değil mi?' diye. Artık buna bir son versinler" ifadelerini kullandı.

■ FERDİ YAVUZ

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