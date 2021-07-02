‘Beni sosyal medyada öldürmekten vazgeçin’

DONDURMAM Gaymak ve Mandıra Filozofu filmleriyle tanınan Muğlalı oyuncu Gülnihal Demir, sosyal medyada yer alan 'hayatını kaybetti' paylaşımlarına tepki gösterdi. Demir, "Yaklaşık 3 yıl önce isim benzerliği olan bir ablamız öldü. O öldükten sonra beni devamlı öldürmeye başladılar. 10 günde bir öldüğümü paylaşıyorlar. Arkadaşlarım aramaya başladı, 'Yaşıyorsun değil mi? Gerçekten sensin değil mi?' diye. Artık buna bir son versinler" ifadelerini kullandı.

■ FERDİ YAVUZ