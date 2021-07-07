Kalp Yarası zirvede

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi 'Kalp Yarası' ikinci bölümüyle ekrana geldi.

Kalp Yarası geceye damgasını vurdu! İşte 3. yeni bölümde yaşanacaklar...

GECEYE DAMGA VURDU

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kategorilerde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 5,50 izlenme oranı ve yüzde 19,20 izlenme payı, AB'de yüzde 3,85 izlenme oranı ve yüzde 14,78 izlenme payı, 20+ABC1'de ise yüzde 4,72 izlenme oranı ve yüzde 16,41 izlenme payı alarak birinci oldu. 'Kalp Yarası', güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamına damgasını vururken, #Kalp- Yarası etiketiyle sosyal medyada en çok konuşulan dizi oldu. Bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.