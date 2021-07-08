Bayramı sahnede geçirecek

ÜNLÜ şarkıcı Berkay Şahin önceki gün objektiflere takıldı. Yakın arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Berkay, restoran muhabirlerin soruları yanıtladı. Şahin, "Tatilden döndük, moral depoladık. Artık çalışma zamanı bayramda işler yoğun Çeşme, Bodrum ve son olarak Antalya da sahne alacağım" dedi.

OYUNCU Emine Ün, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Pandemi nedeniyle bir süredir tiyatro sahnelerinden uzak kalan güzel oyuncu, önümüzdeki ay tekrar sahnede olacağı müjdesini verdi. Ün, "Yeni yayın döneminde ekranlarda olma gibi bir ihtimalim var. Gelen teklifler ve güzel projeler var. Henüz netleşen bir durum yok ama yeni sezonda ekranlarda olmayı ben de çok istiyorum" açıklamasında bulundu.