OYUNCU Çağatay Ulusoy, 5 yıldır birlikte olduğu Duygu Sarışın'dan ayrılıp eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yeniden yakınlaştığına yönelik çıkan haberlere sert çıktı. İddialar hakkında sessizliğini bozan Ulusoy, "Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan dedikodular çıkıyor. Çok üzücü... Gayeniz nedir? Anlamıyorum, bir salın bizi be kardeşim..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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