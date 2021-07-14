“Peruk takıyorum ama sorunları asla”

MEME kanseriyle verdiği mücadeleyi kazanan şarkıcı Şimal, günlerini Çeşme'de geçiriyor. Kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarını kaybeden ancak bunu kendisine hiç sorun etmeyen güzel şarkıcı, taktığı perukla bu eksikliği tamamladığını ve yakında yeniden saçlarına kavuşacağını ifade etti.

Tatil yaparken bir yandan da konser hazırlığı içine girdiğini belirten Şimal, bu hafta Alaçatı Kime Ne'de sahneye çıkacağını söyledi. Hastalığı yendiği için mutlu olan ve aldığı her nefesin kıymetini bildiğini belirten şarkıcı, "Hayat gerçekten de çok kısaymış ve hiçbir şey için kendimizi üzmeye değmezmiş. Artık ufak tefek sorunları takmıyorum. Bir tane hayatım var ve onu da dilediğim gibi yaşamak istiyorum" yorumunu yaptı

HERKES SUDA RAMİ YOGADA

GENÇ oyuncu Rami Narin, Seferihisar'daki dizi çekimlerinden bulduğu ilk fırsatta Çeşme'de yorgunluk attı. Arkadaşlarıyla beraber Beach Of Momo'ya gelen Narin, denize girmek yerine bedenini ve zihnini rahatlatmak için yoga yaptı. Kulaklığından dinlediği müziklerle tam konsantrasyona geçen başarılı oyuncu, arkadaşlarının ve çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırmadan yoga seanslarını tamamladı.

HUZURA KISA BİR MOLA

ÇANAKKALE Gelibolu'da 13 yıl önce satın aldığı arazide ceviz üretimine başlayan ve aradığı huzuru burada bulan manken oyuncu Burak Hakkı, bu kez de eğlenmek için kısa süreliğine Çeşme'ye geldi. Ayayorgi Koyu'ndaki bir beach clubda gündüz partisine katılan yakışıklı oyuncu, bu kalabalığı ve gürültüyü biraz özlemiş gibi görünüyordu.

ERCAN AKGÜN