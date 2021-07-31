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Ünlülerden ağaç seferberliği

Türkiye’nin yüreğini kavuran orman yangınları tüm ülkeyi birbirine kenetledi. Birçok ünlü kısa sürede organize bir şekilde ağaç dikilmesine yönelik kampanya başlattı

Ünlülerden ağaç seferberliği

31.7.2021

Ülkemizin birçok şehrinde 2 gün içinde çıkan orman yangınları hepimizin yüreğini dağladı. Yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, sönen alevlerin ardından acı bir tablo ortaya çıktı. TEMA Vakfı da harekete geçerek yangın nedeniyle zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için kampanya başlattı.

"YAŞAMI YEŞERTECEĞİZ"
Vakıftan yapılan açıklamada, "Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz. Hep birlikte, yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz" ifadeleri kullanıldı.

TEMA Vakfı'nın duyurusundan sonra futbolcular Mesut Özil, Caner Erkin ve Taylan Antalyalı 1000'er fidanla harekete destek olacaklarını söyledi.

Sanat ve televizyon dünyasından da şarkıcı Bülent Serttaş, Yasemin Sakallıoğlu, Berfu Yenenler de sosyal medya hesaplarından destek mesajlarını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, "İlk etapta 5 bin fidanla destekte bulunacağız" dedi.

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