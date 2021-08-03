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Haberler Sarmaşık Unutkanlığın ilacı havuç

Unutkanlığın ilacı havuç

Unutkanlığın ilacı havuç

3.8.2021

A vitamini ve beta karoten yönünden zengin bir sebze olan havuç salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılmalıdır. Özellikle gözlere sağladığı fayda ile bilinen havuç, son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlandı.
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