Bademcik taşı ağzı kokutuyor

YAPISI gereği üzerinde çukurlar bulunan bademciklerde biriken yemek artıkları, tükürük salgısı ve ölü hücreler tonsillit ya da halk arasındaki ismiyle bademcik taşlarına sebep oluyor. Sık sık bademcik iltihabı olan kişilerde bademcik taşları daha sık görülüyor. Taşlar büyüdükçe ağızda kötü bir koku meydana geliyor.

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