Berkay’ın Arya’sı

BERKAY, Turkcell Vadi Açıkhava'da sezonun ilk İstanbul konserinde sevenleriyle buluştu. Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde sahneye çıkan şarkıcı Berkay, "Gelenler, gelmeyenlere, bilenler, bilmeyenlere anlatsın. Hiç birimizin keyfi yerinde değil biliyorum. Ama ben bu kısa süre içinde size her şeyi unutturacağıma söz veriyorum. Bütün o sıkıntıları bir kenara bırakmanızı istiyorum. İki saat boyunca bana emanetsiniz' diye konuştu. Berkay'ın büyük kızı Arya, annesi ile konseri izleyenler arasındaydı. Arya'nın en sevdiği şarkı 'Deli Et Beni'yi söylen Berkay'ın kızı ile diyalogları seyirciden dakikalarca alkış aldı.

■ ŞENOL KANTÜRK