Alaçatılı hayranlarına nostalji yasattı

POP müziğin duayenleri arasında yer alan Rafet El Roman, bu yazın ilk Çeşme konserini Alaçatı Hayal Kahvesi'nde verdi. Önümüzdeki hafta 13. albümü "Sırrına Eremeyiz"i çıkartacak olan Roman, gecede 1990'lardan günümüze kadar olan şarkılarını seslendirdi. Repertuarında duygusal parçası "Senden Sonra"ya da yer veren Rafet El Roman, şarkının müziğini yapan Soner Gerçeker ile düet yaptı.