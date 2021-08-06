  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Alaçatılı hayranlarına nostalji yasattı

Alaçatılı hayranlarına nostalji yasattı

Alaçatılı hayranlarına nostalji yasattı

6.8.2021

POP müziğin duayenleri arasında yer alan Rafet El Roman, bu yazın ilk Çeşme konserini Alaçatı Hayal Kahvesi'nde verdi. Önümüzdeki hafta 13. albümü "Sırrına Eremeyiz"i çıkartacak olan Roman, gecede 1990'lardan günümüze kadar olan şarkılarını seslendirdi. Repertuarında duygusal parçası "Senden Sonra"ya da yer veren Rafet El Roman, şarkının müziğini yapan Soner Gerçeker ile düet yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alaçatılı hayranlarına nostalji yasattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.