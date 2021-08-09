Ülkeye döner dönmez sevgilisine koştu

BAŞARILI iş insanı Murat Cevahir, oyuncu sevgilisi Hazal Erişkin ile birlikte kameralara yansıdı. İşleri dolayısıyla bir süredir yurt dışında olan Murat Cevahir, ülkeye döner dönmez soluğu sevgilisinin yanında aldı. Lüks bir restoranda baş başa romantik ve keyifli bir akşam yemeği yiyen çiftin son derece mutlu ve neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

KAYA'NIN AİLE SAADETİ

HÜLYA Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenen Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ve ikinci evliliğinden olan oğlu Hüseyin Kaya ile birlikte yemek yedi. Instagram hesabından çocuklarıyla olduğu anları paylaşan Çilingiroğlu, adeta mutlu aile pozu verdi. Eski eşi ve kızının keyifli hallerini gören Hülya Avşar ise, paylaşıma beğeni atarak "Aşklar..." yorumunu bıraktı. Sosyal medya kullanıcılarından da Zehra Çilingiroğlu'nun güzelliğine övgü dolu yorumlar geldi.