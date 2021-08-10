Hem dinledi hem çekti

Bu yaz her pazar Çeşme'de sevenleriyle buluşan arabesk fantezi müziğin güçlü kadın seslerinden Derya Bedavacı, haftasonu yeniden Alaçatı Hayal Kahvesi'ndeydi.

SESİNİ ÇOK BEĞENİYORUM

Derya'yı dinlemeye gelenler arasında, Selami Şahin'in eşi Didem Şahin de vardı. Derya'nın sesini çok beğenen Didem Hanım, bazı şarkılarda cep telefonuyla video çekmekten kendini alamadı.

ÇEKİMLER BİTTİ SIRA TATİLDE

ÇEŞME'YE tatile gelen oyuncu Şükrü Özyıldız, arkadaşları Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti ile Alaçatı'da akşam yemeği yedi. Romantik komedi türünde bir filmde rol alan Özdemir ve Özyıldız, çekimlerin tamamlandığını ve filmin yeni yıldan sonra yayınlanacağını söyledi.

Pop müziğin başarılı ismi Oğuzhan Koç ise, "Pandeminin etkilerinden kurtulmak için aylardır beklerken şimdi de orman yangınlarının meydana gelmesi hepimizi çok üzdü. Umarız yangınlar da can kayıpları da sona erer" dedi.

DAYIDAN YEĞENE SÖRF TAKTİKLERİ

İZMİRLİ modacı Jeyan Gedik, şu sıralar 1 aydır sörf dersleri alan oğlu Atlas için Alaçatı sörf merkezinde vakit geçiriyor. 10 yıllık lisanslı sörfçü olan kardeşi Orkun Gedik de yeğenine hem destek olmak hem de taktikler vermek için yanından ayrılmıyor.

ERCAN AKGÜN