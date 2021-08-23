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Haberler Sarmaşık Dostlarıyla takıldı

Dostlarıyla takıldı

Dostlarıyla takıldı

23.8.2021

EKRANLARIN sevilen oyuncu ve sunucularından Onur Büyüktopçu, erkek arkadaşlarıyla beraber Çeşme'de denize girdi. 18 yaşına kadar İzmir'de yaşayan başarılı oyuncu kariyeri için İstanbul'a yerleşse de her fırsatta soluğu Çeşme'de alıyor. Her yaz mutlaka Çeşme'ye gelen 39 yaşındaki Büyüktopçu, yeni sezon dizi çekimleri öncesi The Beach Of Momo'da enerji topladı.

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