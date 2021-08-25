Zencefil, mideyi çok rahatlatıyor

ZENCEFIL hem bağırsaklara hem de mideye benzetilen bir besindir. Yağlı ve karbonhidratlı besinlerden sonra ortaya çıkan hazımsızlık, gaz problemi ve kusma gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Aynı zamanda uzmanlar gastrit tedavisinde önerdikleri besinlerin başında gelir.

KİVİ GÖZÜ KORUYOR

GÖZ bebeğine benzetilen kivi, E vitamini bakımı bakımından zengin olan kivi yaşlılığa bağlı gelişen görme problemlerini önler. Ayrıca içerdiği çözücü maddeler katarak gibi riskli hastalıklara yakalanmayı engelleyerek sarı noktanın görme oranını yükseltir.

KALBİN DOSTU NAR



NAR taneleri kanın içerisinde bulunan kan hücrelerine benziyor. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan nar kanın içerisindeki zararlı hücrelerin sayısını azaltarak kan akışını dengeler ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Ayrıca kan hücrelerinin sayısını artırarak kansızlığa da iyi gelir. Özellikle üzerine tuz dökülüp yenildiğinde düşük tansiyonlu hastaların tansiyonunu düzenler.